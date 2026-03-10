センチミリメンタル、新曲「ハイライト」リリース！自身初のホールツアーも開催決定
センチミリメンタルが、新曲「ハイライト」を3月27日に配信リリースする。
■J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソング
「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っすぐな言葉で描いたロックナンバー。人生のハイライトを鮮やかに彩り、苦しい時にもそっと寄り添うような一曲に仕上がっている。
リリース発表にあわせてジャケット写真も公開。鋭く差し込む光のラインが印象的なビジュアルで、暗闇のなかに差す一瞬の輝きを切り取るような楽曲の世界観を表現したアートワークとなっている。
さらに、センチミリメンタルは、10月から自身初となるホールツアー『センチミリメンタル LIVE TOUR 2026』を開催することを発表。
本ツアーは10月2日の大阪・NHK大阪ホール公演を皮切りに、11月20日の東京・Kanadevia Hall公演まで、全国6都市を巡る。センチミリメンタルのオフィシャルファンクラブ「Atelier C」では、チケット先行受付を実施中。
■リリース情報
2026.03.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ハイライト」
■ライブ情報
『センチミリメンタル LIVE TOUR 2026』
10/02（金）大阪・NHK大阪ホール
10/04（日）福岡・SAWARAPIA 大ホール
10/11（日）宮城・電力ホール
10/18（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
10/25（日）広島・広島JMSアステールプラザ中ホール
11/20（金）東京・Kanadevia Hall
■【画像】「ハイライト」の配信ジャケット
