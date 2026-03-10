ハンブレッダーズ『THE FIRST TAKE』で披露した「銀河高速」「恋の段落」音源を配信リリース
ハンブレッダーズが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』で披露した2曲の音源「銀河高速」「恋の段落」が、3月11日より各種音楽ストリーミングダウンロードサービスにて配信リリースされることが決定した。
■『THE FIRST TAKE』初登場時のパフォーマンスを切り取った2曲
今回配信されるのは、彼らが同チャンネルに初登場した際のパフォーマンスを切り取った2曲。
等身大の弱さをさらけ出しながらも前を向く強さを描いた、2019年リリースの代表曲「銀河高速 - From THE FIRST TAKE」。そして、1月28日発売の最新アルバム『GALAXY DRIVE』からの先行シングルで、大切な人の結婚式のために作られたラブソング「恋の段落 - From THE FIRST TAKE」がラインナップされている。
緊張感漂う一発録りのレコーディング環境で収録された本作。ハンブレッダーズならではの熱量とエモーショナルな演奏、そして『THE FIRST TAKE』だからこそ味わえる生々しいパフォーマンスを、ぜひ音源でも堪能しよう。
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「銀河高速 - From THE FIRST TAKE」
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「恋の段落 - From THE FIRST TAKE」
