ハンブレッダーズ『THE FIRST TAKE』で披露した「銀河高速」「恋の段落」音源を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ハンブレッダーズが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』で披露した2曲の音源「銀河高速」「恋の段落」が、3月11日より各種音楽ストリーミングダウンロードサービスにて配信リリースされることが決定した。

■『THE FIRST TAKE』初登場時のパフォーマンスを切り取った2曲

今回配信されるのは、彼らが同チャンネルに初登場した際のパフォーマンスを切り取った2曲。

等身大の弱さをさらけ出しながらも前を向く強さを描いた、2019年リリースの代表曲「銀河高速 - From THE FIRST TAKE」。そして、1月28日発売の最新アルバム『GALAXY DRIVE』からの先行シングルで、大切な人の結婚式のために作られたラブソング「恋の段落 - From THE FIRST TAKE」がラインナップされている。

緊張感漂う一発録りのレコーディング環境で収録された本作。ハンブレッダーズならではの熱量とエモーショナルな演奏、そして『THE FIRST TAKE』だからこそ味わえる生々しいパフォーマンスを、ぜひ音源でも堪能しよう。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「銀河高速 - From THE FIRST TAKE」

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋の段落 - From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

ハンブレッダーズ OFFICIAL SITE

http://humbreaders.com/

■【画像】ジャケット写真