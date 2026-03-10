台湾の行政院長、WBC観戦のチャーター機巡り「領収書はここにある」―台湾メディア

台湾の卓栄泰（ジュオ・ロンタイ）行政院長は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦時のチャーター機利用を巡って野党から疑問視する声が上がったことに対し、紙袋を取り出して「領収書はすべてここにある」と述べた。

卓氏は7日、WBCの台湾対チェコ戦を観戦するため日本を訪れた。「自費で私的なもの」としていたが、この時のチャーター機利用を巡って野党側は「公費で手配し、費用は数百万台湾ドル（100万台湾ドルは約500万円）に上るのではないか」と疑問視。台湾メディアによると、卓氏は10日、立法院で野党・国民党の王鴻薇（ワン・ホンウェイ）立法委員からの質問に対し、紙袋を取り出して「領収書はすべてここにある」と述べ、自身への中傷をやめるよう求めた。双方は激しい応酬を繰り広げ、韓国瑜立法院長が制止に入ったという。

報道によると、卓氏が利用したのはエアバスA321neoで、王氏はSNS上で以前、A321neo1機のチャーター費は約150万〜200万台湾ドル（約740万〜1000万円）に上ると指摘していた。（翻訳・編集/野谷）