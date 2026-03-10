¡ÚWBC¡Û¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÅê¤²Æþ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ-¥Á¥§¥³(10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Á¥§¥³Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£6²ó¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¯Á°¡¢1ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç³°Ìî¤ÎÁª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¸å1ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÅê¤²Æþ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ëµå¾ì¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡£