今年で51回目を迎える食の展示会「フーデックスジャパン」が10日、開幕しました。世界中から集結した最先端の食のトレンドを取材してきました。

食の最新トレンド「Swicy」とは？

山形純菜キャスター：

10日から4日間行われるアジア最大級の食の展示会「フーデックス・ジャパン 2026」。世界80か国・地域から約3000社が出展し、最先端のトレンドが集結するということで、毎年注目されています。

2026年のフーデックスジャパンで予想されている食のトレンドを見ていきます。

▼量より質を重視した「クラフトスナック」や、▼便利さに本格的な美味しさを追及した「プレミアムインスタント」などが2026年のトレンドとして挙げられています。

そして新たなトレンドとして注目されているのが、「Sweet（甘い）」と「Spicy（辛い）」をかけ合わせた「Swicy（スウィーシー）（甘辛）」です。

聞きなじみがないワードかもしれませんが、すでに日本でも取り入れているところがあります。

▼モスプレミアム

「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO(R)チポートレイソース使用」1950円（ポテト付き）※期間限定

こちらは、「ハラペーニョ」と「黒砂糖」をかけ合わせた「甘辛」です。

▼湘南スパイス ジェラートHisa

「山椒のチョコソルベ」500円

こちらは、「山椒」と「チョコレート」をかけ合わせた「甘辛」です。

日本初上陸！「すりおろせる〇〇」「粉末の〇〇」

山形キャスター：

そして、今回の「フーデックス・ジャパン」では、日本初上陸のものもありました。

▼すりおろせるバルサミコ酢

最新技術で固形化を実現し、温かい料理でも溶けにくくなっています。

▼ヨーグルトの素（粉末）

モンゴル発の「白いごちそう」と言われている、ヤクのミルクを使った粉末状のヨーグルトの素。牛乳を加えて混ぜるだけでヨーグルトができます。

牛乳だけではなく、豆乳やアーモンドミルクなどと混ぜて使うこともできます。消費期限は1年で、保存食にも良いといいます。

氷はいらない！？最先端の「かき氷機」

山形キャスター：

食べ物・飲み物だけではなく、最新の調理機器もあります。

▼「氷の要らないかき氷機」

機械にペットボトルをセットするだけで、綿のような氷が出てきます。

熱中症対策にもぴったりなこの装置は、水以外にもジュースや出汁、アルコールにも対応しているといいます。

コスト削減にもつながりそうですし、アウトドアイベントにも非常に役立ちそうですよね。

世界が熱視線の「代替フード」も進化

山形キャスター：

技術の進化に伴い、「代替フード」も進化しています。

こちらの“海鮮丼”ですが、実は、マグロ・サーモン・イカ・ネギトロ全てが「こんにゃく」でできています。

フーデックス・ジャパン プロジェクトリーダーの川口剛生さんによると、「こんにゃくは、▼栄養価が高い、▼価格が比較的安定、▼食べやすい味に加工が可能なことから世界も注目している」といいます。