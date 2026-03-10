「値上げは終わらない」ガソリン価格近づく200円台 原油高騰で影響拡大も【Nスタ解説】
ガソリン暫定税率の廃止で、154円台まで下がりましたが、1リットル「235円」になってしまうかもしれません。
200円台の可能性も…高騰するガソリン価格
出水麻衣キャスター:
3月10日に取材した、東京・足立区にあるガソリンスタンド「西綾瀬サービスステーション」の三枝直樹店長は「値上げは終わらない」と話しています。
10日のレギュラーガソリン（1L）あたりの価格は172円。13日には既に約15円の値上げが決まっており187円。そして、17日には約10〜15円値上げする予定とのことで200円を超えてくるかもしれないということです。
【レギュラーガソリン1Lあたりの価格】
10日：172円
13日：187円
17日：197〜202円
中東情勢の影響で「原油先物価格が約95ドル」に…
出水キャスター:
野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストの試算によりますと、
▼WTI原油先物価格が、100ドル／1バレルで推移
▼政府の対策が講じられない
この前提条件の場合、「国内のガソリン価格は1か月1L＝235円まで上がる」といいます。
実際、WTI原油先物価格は、中東情勢の不安定化やホルムズ海峡封鎖の可能性などにより、一時119ドルまで上昇しました。
しかし、トランプ大統領は「戦争はほぼ完全に終結した」との発言をしており、現在、原油価格は落ち着きを見せています。
WTI原油先物価格（終値）で見ると、戦争が始まる直前（2月27日）は約67ドル／1バレルで推移してましたが、中東情勢の不安定化により上昇。3月9日は94.77ドル／1バレルまで上がっています。
今後、先物価格が上昇し続けた場合、木内氏は「87ドルで推移した場合204円／1L」と試算しており、200円／1Lは超えてくるそうです。
原油価格が上がってくると、身の回りの様々なものも値上がりしてしまうという懸念を抱く方も多いかと思います。
慶應義塾大学 満倉靖恵 教授:
懸念もある一方で、トランプ大統領の一言で変わったりしています。したがって、長期的に見てどうなるのかをきちんと見極める必要があると思います。また、今は上がっているかもしれないけれど、必ず落ち着くと思うので、そこも見る必要があるかなと思っています。
急に何かがどうなるというのは考えない方がいいかなと思っています。
スーパー、クリーニング、運送会社…原油高騰で生活への影響は？
出水キャスター:
原油高騰により、影響が出るとしたらどんなところでしょうか。
【スーパーマーケット】※スーパーセルシオ・鶴田部長によると
▼肉や魚のトレー
▼無料のポリ袋
→使用制限の可能性
【クリーニング店】※小林ランドリー工場・小林史明代表によると
▼石油系洗剤
▼ハンガー
▼ボイラーの燃料など
【イチゴ農家】※太田いちご園・太田裕士代表によると
▼ビニールハウス
▼暖房
▼パック・ラップ
また、「運送会社」にも大きな影響が出そうです。ある中距離の運送会社に取材すると、10円上がっただけでも15万円のダメージがあるとのことです。
今は価格に乗せないように努力しているけれども、そのうち限界が来てしまうのではないかということでした。
「受け入れてもらうため」“将来の価格”が値上がりするワケ
出水キャスター:
現在、値上がりしているのは「先物価格」。つまり“将来の値段”です。なぜもう影響が出ているのでしょうか。
「イランへの攻撃前の原油がなぜ高いのか？」を野村総合研究所の木内氏に聞いたところ、「海外市況などを考慮して価格を決定している」とのことで、“いずれ上がる価格を受け入れてもらうため”に値上げを始めているということです。
つまり、いきなり値上げが始まると、消費者にも影響が大きいため、少しずつ値上げをしているということでした。
ガソリンスタンドとしても、値上げを報道すれば消費が減少してしまいます。すると、お店の運営にも影響が出るということで、値上げをせざるを得ない状況があるということです。
