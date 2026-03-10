『少女コミック』で1995年に連載開始された『天は赤い河のほとり』が初のテレビアニメ化。日本テレビ・BS日テレにて2026年7月より放送されることに先立ち、キャストなどが解禁になりました。

『天は赤い河のほとり』は、1995年から2002年に『少女コミック』で連載された歴史ファンタジー漫画。現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）はある日突然、紀元前14世紀のヒッタイト帝国にタイムスリップをし、帝国の皇位継承最有力候補と目される皇子・カイルと出会います。数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された主人公が自らの手で運命を切り開く“本格大河ロマン”です。

累計発行部数は2026年1月時点で、電子版も含め2000万部超。第46回小学館漫画賞少女部門を受賞し、2018年には宝塚歌劇団の宙組で舞台化もされました。

■主人公を演じるのは橘美來「本当に夢のよう」

現代日本から古代オリエントの世界へ召喚される主人公・ユーリ（鈴木夕梨）役をアニメ『IDOLY PRIDE』で長瀬琴乃役を演じた橘美來さん（26）が演じます。

橘さんは「ユーリ役に選ばれた時は本当に夢のようで、2週間ほど上の空で、現実なのか？と呆然（ぼうぜん）としていたのを今でも覚えています」とコメント。自身が演じるユーリについては「ユーリちゃんは本当に真っすぐで、一度決めたらたとえそれがどんなに険しい道で、たくさん泥だらけになっても、突き進む！ そんな勇敢な姿がとっても魅力的で目が離せなくなる女の子。私も演じながらユーリちゃんの虜（とりこ）になってしまいました」とコメントしました。

■皇子カイル・ムルシリ役は加藤渉

主人公・ユーリを成り行きで側室とするが、やがて真剣に愛するようになる皇子カイル・ムルシリ役はアニメ『怪獣8号』で市川レノ役を務めた加藤渉さんが演じます。

加藤さんは「物語が進むにつれ、カイルにとってユーリの重要度は“国”に次ぐほどに増していきます。そうして生まれるカイルとユーリのジレンマが“天河”の大きな魅力だと思います」と作品について語りました。

■元宝塚歌劇団の男役スター・七海ひろき

そして、物語を導くナレーションおよびユーリのボーイフレンド・氷室役を務めるのは、七海ひろきさんです。2019年3月に宝塚歌劇団を退団し、2019年8月キングレコードよりメジャーデビュー。その後、2025年には『第十九回声優アワード』新人声優賞を受賞するなど、多方面で活躍しています。

七海さんは原作のファンを公言していて、「“天は赤い河のほとり”は大好きな作品なので、テレビアニメになると聞いた時はとてもうれしかったです。ヒッタイト帝国という壮大な歴史を背景に、もしかしたらユーリのような体験をした人が本当にいたのかもしれないと、物語を通して歴史のロマンを感じてきました。そんなすてきな作品に、これほど深く関わらせていただけること、光栄すぎて今でも夢のようです」と喜びのコメントを寄せました。

さらに七海さんは自身が作詞を手がけた新曲の『暁の空』でオープニングテーマも担当します。