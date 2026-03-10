3月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）には、番組の名物出演者であるマツコ・デラックスの姿はなかった。

「マツコさんは2月9日の同番組の生放送に電話出演し、3日ほど前に首の手術を受け入院中であると報告しました。復帰時期については、『はっきりとはわからない』とコメントしています。以降、マツコさんがレギュラー出演する月曜日は、ダイアナ・エクストラバガンザさんや、肉乃小路ニクヨさん、ミッツ・マングローブさんなど、おなじみのメンバーが“代打”を務めています」（スポーツ紙記者）

約1カ月にわたりマツコの“休演”が続いており、X上でもその点を気に留める声が聞かれる。

《マツコ、まだ復帰してないのね》

《マツコさん復帰するまで本当にダイアナ姉妹で回していくのか》

《マツコさんの病状どうなんだろう早く月曜5時夢に復帰できるといいけどなぁ》

マツコの休養発表後、各番組は対応に追われていると語るのはテレビ業界関係者だ。

「『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）は、約1カ月の放送休止を経て3月2日に放送されましたが、内容は過去の傑作選。9日の放送も休止となりました。2月27日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）も総集編に近い内容で、新規収録がストップしている状態と見られます」

現時点でマツコの再開の目処は立っておらず、このままテレビ各局が番組編成を見直す“改編期”へと突入する形になりそうだ。

「『5時に夢中!』は例年、3月末から4月頭の改編期に1週間の放送休止を挟みます。その後は新番組の出演者が番宣を兼ねてゲスト出演する特別企画も多い。局としても大事な時期に、看板タレントであるマツコさんが不在となる影響は計り知れません」（前出・テレビ教会関係者）

マツコは年末年始の放送休止を経た、新年1発目の放送では“意味深”なコメントも残している。

「2026年1月5日の放送でマツコさんは、疲れた様子で『全然やる気がなくて』と話し、番組を『やめよっか、3月くらいで。ズルズルはよくないって』と述べていました。これは冗談を交えたものでしたが、2月の体調不良を予見するような“ローテンション”でしたね」（前出・テレビ業界関係者）

マツコの休養にあたり、本誌の質問に対して所属事務所は復帰時期についてこう語っていた。

「復帰日につきましては、本人の言葉にもありました通り、手術後まだ間もないことから、医師による経過観察を続けつつ、番組さんとも相談を重ねていきます。仕事復帰の日まで、どうか温かく見守って頂けますと幸いです」

『5時に夢中!』は4月以降も継続すると見られるが、マツコの不在が長引くことで、番組の先行きも不透明なものとなりそうだ。