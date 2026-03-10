蛇口にがぶりと噛みつくと、そのまま器用に蛇口をひねり、水を流し始める猫さん。新しく習得した芸を記録した動画は6千回以上も再生され、「止め方も覚えるとママ喜んでくれるよ～」「褒める事じゃあないけど素晴らしい」とのコメントが集まっています。

【動画：水道の蛇口を見つめる猫→次の瞬間、取っ手に噛みついて…とっても器用な『イタズラの光景』】

猫が習得した新しい芸

Instagramアカウント「ギンとおもち」さまに登場したおもちくん。水道の蛇口の前に座ったおもちくんは、じっと水道の蛇口を見つめていたのだとか。いったい何をしようとしているのでしょうか。

次の瞬間、おもちくんは蛇口に前脚をかけ、がぶりと取っ手に噛みついたのだそう。どうやら、自分で蛇口をひねって水を出そうとしているようです。

水道から流れ出る水を楽しむ

蛇口に噛みついた後は、頭の向きを変えてひねりやすい角度に調整していたとのこと。取っ手を何度か噛みなおして、ちょうどよいポジションを確認していたのだとか。

おもちくんが顔を傾けると、勢いよく蛇口から水が流れ出し始めたのだそう。水が流れているのを確認したおもちくんは、どこか満足げな表情をしていたとのこと。飼い主さんは、水の止め方も覚えて欲しいと思っているとのことでした。

2匹の兄弟猫の日常

飼い主さん宅には、おもちくんの他に兄弟猫のギンくんが暮らしているのだとか。やんちゃなおもちくんは、ギンくんにちょっかいを出して嫌がられてしまうこともあるのだそう。

おもちくんはギンくんのことが大好きで、隣にいたいだけとのこと。距離感を模索中な様子の2匹の猫たちの姿は、見ていてどこかじれったくもあります。これからの関係性の変化を見守るのが楽しみですね。

水道の蛇口を器用にひねって水を出すおもちくんの姿は、Instagramで6千回以上も再生され、「おもち君、賢すぎる～」「すごいですね、賢い。でも、最後のワンフレーズ、切実ぅ～」「すご～～～～い！褒める事じゃあないけど素晴らしい。そして猫ってキッチン好きですよね～」「ウチは9:00～18:00まで全開でお湯が出てた事があります」「完全に習得しちゃいましたね～。すご～い、頭いい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ギンとおもち」さまでは、おもちくんとギンくんが絶妙な距離感で過ごす姿を見ることができます。これから縮まっていくであろう距離感を見守るのが楽しみですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ギンとおもち」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。