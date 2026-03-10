美味しそうな《新作》みーーーっけ！！【ファミマ】今日はどれ食べる？「スイーツ」をチェック

ちょっぴり甘いものが食べたくなったときにうってつけなコンビニスイーツ。【ファミリーマート】では、毎週のように新作スイーツが発売されるため、いつ行っても新しいスイーツに出会えるのが嬉しいところ。そこで今回は、今日食べたい！ おすすめ「スイーツ」をまとめました。

サクッパリッとろっ！ さまざまな食感が楽しい

「クリスピーキャラメルサンド」は、ビスケット生地でキャラメルクリームとキャラメルソースをサンドしたスイーツ。クリームとソースにはキャラメルコーティングを施しているため、キャラメルの風味がしっかり感じられそうです。公式サイトによると、ビスケット生地は「サクサク」、コーティングは「パリッ」としているとのこと。さらにとろりとしたキャラメルソースも加わり、さまざまな食感を楽しめます。

大きめプリンでお腹も心も満たされる

「窯出しとろけるプリン」を大容量で食べられる「大きな窯出しとろけるプリン」。たまごのコクや牛乳のミルク感が特徴のとろけるプリンが、通常よりも2倍以上大きなサイズになって登場です。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「とろーりなめらかな舌触り」とのこと。見た目はシンプルでも王道のプリンは、大容量でも最後まで飽きずに食べられそうです。

そのまま食べても温めて食べてもOK

濃厚なチョコレートが食べたくなったときは「フォンダンショコラ」がおすすめ。そのままでも温めても食べられるスイーツとなっており、食べ方を変えることによって食感や風味の違いが楽しめます。レポーターHaruさんによると「しっとり感を楽しみたい時は冷やしたまま、生地のふんわり感ととろけたチョコのハーモニーを楽しみたいなら温めて」食べるのがおすすめなんだそう。

食べやすいひと口サイズも嬉しい

「もっちりクリームロール（キャラメルホイップ）」は「もちもち食感の生地」（公式サイトより）でキャラメルホイップを包んだ、細巻きタイプのロールケーキ。食べやすいひと口サイズにカットされているため、少しずつ食べるほかシェアにもぴったりです。ひとつは小さめでも満足感が高そうなので、次から次へと手が伸びてしまうかも。

そのときの気分に合わせて選べる【ファミリーマート】の多種多様な「スイーツ」。どれを食べるか悩む時間も楽しくなる魅力的なスイーツが揃っているので、ぜひお近くの店舗でチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる