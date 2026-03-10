カーテンレールを歩いていこうとするドジっ子猫さんの前に、逆方向から猫さんが…。カーテンレール上でのまさかの渋滞に、猫さんたちはどう解決するのでしょうか。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で10万再生を突破し、「２匹でワチャワチャしてるの可愛いし、途中顔の動きが同じになるのも可愛い」「気持ちが暖かくなるね」といったコメントが寄せられました。

カーテンレールでまさかの渋滞

Instagramアカウント「やまとねこ」に投稿されたのは、つい笑ってしまう光景を見せてくれた猫の「ひじき」ちゃん、「オレオ」くんの姿。飼い主さんいわく、ひじきちゃんは運動神経バツグン、オレオくんはちょっぴり鈍臭い子だといいます。

そんな2人はある日、意外な場所で鉢合わせることに。この日、エアコンを足場にしてカーテンレールへ向かったというオレオくん。そのまま逆側まで歩いて行こうとしたオレオくんですが、なんと前方からひじきちゃんがやってきたそう。カーテンレールは細長いため、2人がすれ違うことは難しく、まさかの場所で渋滞を起こしていたそうです。

降り方が分からなくて困惑する姉弟猫

オレオくんはエアコンと逆方向へ、ひじきちゃんはエアコンの方へ行きたかったのでしょう。どちらも場所を譲る気はなさそうで、完全なお見合い状態に。2人一緒に宙を見上げ、「えっと…困ったにゃ」と言いたげな表情をしており、思わず笑ってしまいます。

もちろん宙を見上げても、あるのは天井だけ。選択肢としてあるのは「どちらかが来た道を戻る」「カーテンレールから飛び降りる」の2択だと思いますが、後から来たオレオくんにその選択肢はなさそうだったといいます。

強行突破にゃ！

オレオくんが下した選択は、なんと強行突破すること！ひじきちゃんの股下をくぐろうとしたり、強引に頭で体を押したり。ちょっぴりドジっ子だというオレオくんは、衝撃的なパワープレイに出たのだとか。股下をくぐろうとするオレオくんに困惑するひじきちゃんは、何とも言えない可愛さで癒やされます。

それでも通れないと分かった2人は、困って飼い主さんを見つめてきたそう。最終的には、運動神経バツグンなひじきちゃんが後ろに下がることで、無事に難を乗り切ったそうです。思わず笑みがこぼれてしまうドジっ子な一面を見せてくれた、ひじきちゃん・オレオくんなのでした。

ちょっぴりドジっ子な姉弟猫の様子には「足が残るのも、途中2匹とも現実逃避的な動きをするのもツボ」「かわいいお見合い」「どうするんだろって目が離せなくなりました！」「想像以上に困ってるね」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「やまとねこ」では、今回ご紹介したひじきちゃん・オレオくんの姿に加え、マイペースな「フネ」ちゃんの姿も投稿されています。

