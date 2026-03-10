1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコと対戦した。大谷翔平（ドジャース）が先発メンバーから外れる中、WBC公式は突如、大谷の超お茶目ムーブの動画を投稿した。

チェコ戦が始まる約30分前に更新されたWBCの公式X。「日本代表は楽しんでいる」として、大谷の動画を投稿した。

7日の韓国戦。3回に豪快な本塁打を放った大谷。その後、ソロ本塁打を放った鈴木誠也をベンチで迎える際、大谷は両手で顔を隠し、鈴木が自身の前に来た瞬間に両手をずらしてお茶目な表情を見せた。“いないいないばぁ”として話題となり、Xで「絶対娘ちゃんにやってる」などの声が上がっていた。

WBC公式Xの動画には、他にもこの動きをしているシーンが収められている。チェコ戦の先発メンバーから外れる中、突如として投下された笑撃ムーブに、ファンも歓喜爆発だ。

Xには「これずるいって」「なんやこれ！」「WBC公式さんにも取り上げられる 仲良しこよしほんとにかわいい」「いないいないばぁなの？」「このポーズに名前を付けたい」「これ流行らせろw」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）