降りしきる雪の中、先を急ぐ自転車…

「みなさん、かなり歩きづらそうにしています。雪をよけるように歩いています」

宇都宮市ではきょう、12センチの雪が積もりました。3月に10センチを超える積雪を観測したのは21年ぶりのことです。

見ごろを迎えていた早咲きの河津桜と雪のコントラストを楽しむ人がいた一方で、駅前の餃子店では従業員が雪かきに追われていました。

台車で荷物を運ぶのもひと苦労です。

「（Q.動かしづらそう）大変です」

強い寒気の影響で、真冬並みの寒さに戻った関東。東京23区でもあちらこちらで大粒の雪が降りました。

気温は朝から上がらず、東京都心は正午時点で3.6℃。正午の気温が5℃未満となったのはおよそ1か月ぶりです。冷え込んだ一日の中、街で聞こえてきたのは…

60代

「今日は鍋やりたいよね、白菜とかで。寒いじゃない、食べたくない？」

「これは鍋にします、寒いんで」

温かいお鍋が恋しくなる人も多いようです。

実は今、その鍋料理にもぴったりの食材がお買い得になっています！

レ・アルかきぬま 柿沼優助さん

「今は葉物野菜が安いです。ホウレンソウとか、白菜はすごく安く、お手頃な価格で手に入ります」

通常150円ほどで置いているホウレンソウが105円。白菜4分の1カットが86円。つい先日まで200円ほどで置いていたレタスもきょうは1玉54円。

どうして今、葉物野菜が安くなっているのでしょうか？

レ・アルかきぬま 柿沼優助さん

「干ばつが続いてたんで、（最近）一時的にいっぱい雨が降ったおかげで（野菜の生育）伸びてきてます」

そのうえで、この時期はビニールハウスではない露地栽培の葉物野菜が収穫を迎えているのです。

レ・アルかきぬま 柿沼優助さん

「広大な畑で作れるのでたくさん取れるんですよね。今が一番安い」

お客さんも次々とカゴに葉物野菜を入れていきます。

「何でもかんでも入れちゃう。キャベツも安いし、いろいろ値上がりしてる中で助かります」

「ありがたいです。何でもお料理使えるのでありがたい」

ただ、来週からは徐々に値が上がってくるので、今週がチャンスだといいます。

レ・アルかきぬま 柿沼優助さん

「露地野菜があと1週間程度で終わってくるので、（市場から）少なくなっていく感じです。この1週間が勝負です」