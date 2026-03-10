4.39倍。これは、2025年3月に県内の高校を卒業した生徒1人に対し、企業から何件の求人があったかを示す求人倍率で、石川労働局は、過去最高の水準としています。

超売り手市場が続く中、10日、石川県白山市でバスツアーが初めて企画されました。

企業の若手や人材不足が課題となる中、高校生が地元の企業を見学して、選択の幅を広げ、地元企業の魅力を実感してもらう、企業見学バスツアーです。

ニッチトップ企業など地元の9社を見学

特定の分野に強いニッチトップ企業を含め9社を24人の高校生が巡りました。

◇センコー北陸支店金沢営業所の量販係・林雄一係長…「物流業というのが縁の下の力持ちということで、どうしても一般の方々の目につきにくいところもある。地元の若手、若い子達の働く場のひとつとして目についてもらえればいいなと思い参加した」

EIZOは、ディスプレイ機器で国内外で高い評価を受ける

続いて訪れたのは、液晶モニターなどディスプレイ機器の分野で国内外から高い評価を受ける「EIZO」です。

生徒達はその心臓部ともいえる生産ラインを見学しました。高校生達にとって、身近な地元企業が世界を舞台に活躍している事は新たな気づきになったようです。

◇参加した生徒は…「グローバルな企業が沢山あって、世界に進出している企業が地元にあるのが凄いと思った」

◇参加した生徒は…「自分はサービスや販売に行きたいが（今日）製造や物流も見て、選択の幅を広げたいなと思う。地元に残って就職して貢献したい」

商工会議所は地元定着へあの手この手「ツアー定期開催へ」

超売り手市場の中で優秀な人材を手放すまいと、地元への定着に向けあの手この手で魅力をアピールしました。

◇白山商工会議所・杉野健営業企画課長…「白山市は工業製品の出荷額では県内ナンバーワンのものづくりのまち。特定の分野でトップシェアを誇るニッチトップ企業が出席しているのでぜひ白山市で就職を考えていただければ」