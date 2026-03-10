長崎商業高校の生徒が長崎スタジアムシティを訪れ、最先端のスポーツビジネスに触れる校外学習に臨みました。

長崎スタジアムシティを訪れたのは、長崎商業高校「スポーツビジネスコース」2年生の38人です。

地域課題の解決や人材育成を目的とした学習プログラムの一環で、スタジアムシティを運営する「リージョナルクリエーション長崎」の社員が特別講義を行いました。

（リージョナルクリエーション長崎 スタジアムシティ運営部 藤本 悠吾 部長代理）

「感動がついて、初めてお客さんが満足してくれるし、対価としてお金がもらえるという考え方。

感動とビジネスの両立というのは、どんなスポーツビジネスでも成り立つこと」

生徒たちは、地域創生へとつなげるスポーツビジネスのやりがいを聞いて真剣にメモを取っていました。

その後のツアーでは、長崎ヴェルカが本拠地とする「ハピネスアリーナ」の内部を見て回ることに。

「ピーススタジアム」では、V・ファーレン長崎の選手たちが使うロッカールームや、ピッチの開放的な雰囲気を体感しました。

（生徒）

「裏側まで見れてすごく楽しいし、選手の気持ちが味わえて、いい気持ち」

（生徒）

「スタジアムシティの背景も知ることができたし、それでもっと興味を持てた」

（生徒）

「これからの就職に生かしていきたい。スポーツに関わりのある仕事に就けたらいい」

生徒らは、今回得た経験をまとめて後日 発表を行うということです。