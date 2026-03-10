チェコ軟投派右腕の前に沈黙…「サトリアいい投手だ」「先が思いやられる」 大谷翔平＆鈴木誠也はスタメン外れる【WBC】
日本打線を5回途中まで無失点に封じたサトリア(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの最終4戦目で、チェコ代表と対戦。すでに3連勝でC組の1位突破が確定し、米国開催の準々決勝進出を決めている日本は、大谷翔平、鈴木誠也らがベンチスタートで、過去3試合とは先発メンバーを大幅に入れ替えて臨んだ。
【動画】サトリアの幻惑投球が炸裂…岡本和真を三振に斬る場面をチェック
先発マウンドに立ったのは、今大会初登板の高橋宏斗。初回、3番のフルプに左前安打こそ許したが、無失点の立ち上がり。直球は最速156キロを計測した。5回二死まで無失点に封じ、2番手・宮城大弥につないだ。
チェコ代表は前回2023年大会でも対戦したサトリアが先発。宝刀チェンジアップで大谷を空振り三振に仕留め、話題を集めた右腕に対して、一死から2番・佐藤輝明が左翼線二塁打で出塁。しかし、二死三塁から4番・吉田正尚は右飛に倒れた。2回は5番・岡本和真、7番・周東佑京が三振に倒れるなど、無得点に終わった。
3回は二死から1番・森下翔太が遊撃内野安打で出塁も、佐藤が平凡な投ゴロ。4回は一死から吉田の三塁線への内野安打、岡本の左翼フェンス直撃の二塁打で二、三塁の先制機を作りながら、今大会初出場の小園海斗、周東がともに内野ゴロに倒れ、この回も無得点に終わった。
スコアボードに4つ並んだ「0」にSNS上も騒然。「前回大谷から三振奪ってるの伊達じゃない」「サトリアいい投手だ」「幻惑投法」などと、今大会限りでの代表引退が濃厚な軟投派右腕への称賛の一方で、「先が思いやられる」「大谷と誠也がいないとダメなんか」と心配の声も噴出した。
サトリアは5回も続投。中村悠平に左前安打を許し、牧原の大成送りバントで一死二塁とされたが、森下を左邪飛。67球を投げていたサトリアは、ここで降板。東京ドームが拍手に包まれた。2番手・コバラも佐藤を遊直に封じ、試合は5回まで終わって0-0となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]