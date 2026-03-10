◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本−チェコ（１０日・東京ドーム）

既に８強進出を決めている侍ジャパンが、１次ラウンド最終戦に臨んだ。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、５回途中無失点の好投を見せた中日・高橋宏斗投手（２３）の安定感を評価した。

高橋は気持ちよく投げていたという印象を持った。真っすぐもシュート回転していなかったし、全体的にコントロールがよかったね。安心感を持たせてくれる内容だった。

ただし、気になる点もあった。１５０キロ中盤のスピードがあっても、真っすぐをしっかり捉えられる場面があったところだ。やはり外国人選手は速い球には強い。ここから準々決勝以降の相手は、レベルがぐっと上がってくる。直球、スプリットだけじゃなく、どういう球種でカウントを整えていくか。ひと工夫が必要かもしれない。

高橋は前回のＷＢＣも経験しており、大会で使うボールに対しても慣れというアドバンテージがあるのは大きい。今回の侍ジャパンの投手陣は、「これは状態がいいな」と素直に思える選手がここまで少なかった。高橋はそういう意味ではいい部類に入ってきたと言えるだろうね。

実力の有無と、調整がうまくいっている、いっていない、というのは別問題だ。首脳陣としては、この１次ラウンドを通して個々の調整具合を把握できた点は、プラスに捉えていいと思う。（高木 豊）