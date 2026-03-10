シンガー・ソングライターのあいみょんが１０日までに自身のＳＮＳを更新。３１歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が相次いでいる。

あいみょんはインスタグラムで「２０２６年がもう３月９日でびっくり。３１歳のお祝いほんまにありがとございました！」と感謝の言葉をつづると、グリーンカラーのトップスにグレーのニット帽を合わせたコーデでケーキを頬張る様子や、どアップショットなど多数の近影をアップ。「今しか作れない音楽をどんどん作っていきたい。そして、更に健康維持に気をつけたいと思う」と今後の抱負を記し、「昨日からランニングを始めてケツが痛いんや。小・中の頃、マラソンめっちゃ得意で常に２位〜５位とかやったのになあ １位になってみたかったな。走り切った後に貰った、氷砂糖の味を思い出す。目覚めよ、あの頃の持久力！」と自らを奮い立たせ、「平成１桁ガチババア、まだまだ走ってくので、宜しくお願いします」と呼びかけて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「３１歳も健康第一で」「平成１桁ガチジジイも応援してます」「平成１桁ガチババア同士健康にきをつけながら頑張ってこ！！！」「最っ高な１年になりますように」「ずっとあいみょんのファンです」などのコメントが寄せられている。

昨年１２月のＮＨＫ紅白歌合戦のリハーサルで、１か月前に髪を約５０センチカットしたことを報告。「４年くらい前からヘアドネーションがしたくて、ずっと伸ばしていたんです。（１０）周年もあるので、このタイミングでいいかなっていう理由で切りました」と明かしていた。