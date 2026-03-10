Ｊ１千葉は１０日、千葉市内でアウェー・横浜ＦＭ戦（１４日・日産ス）に向けた練習を公開した。

２０２５年７月に左膝前十字靭帯損傷で離脱したＭＦ田中和樹は全体練習に合流。１１対１１のゲーム形式のトレーニングにも加わった。「感覚としては７０パーセント。膝は良くなっているけど、動きはまだまだ。あとは慣れていければ」と語った。ケガをした瞬間は「これ治るのかな」と不安だったが、同じ故障経験のある２４年まで千葉に在籍したＧ大阪・佐々木翔悟や今季から滋賀に期限付き移籍をした谷田壮志朗からアドバイスをもらう機会が多かったという。

２３年に千葉に加入すると、２３年、２４年と連続でシーズン３０試合以上に出場した。前所属の京都ではリーグ戦１試合出場のみだったが千葉できっかけをつかんだ。その理由は「（小林）慶行（監督）さんが使い続けてくれたことで堂々と武器を出せるプレーができる、気持ちの面が大きかった」

２４年オフにはＪ１クラブからのオファーもあったが「ジェフに行っていなかったら、Ｊ１からオファーが来ることなんてなかった。もっとジェフに貢献したい思いが強かった」と残留を決断した。覚悟を決めた２５年シーズンだったからこそ、道半ばでの離脱に「応援したい思いはあったが、うらやましさや嫉妬することもあった」と語る。

Ｊ１昇格の瞬間はスタンドから見送ることになったが「ピッチの中にいた方が何倍もうれしいと思うが、外で見ていてもちゃんとうれしかった」と振り返った。今季のチームの戦いぶりも「Ｊ１でも全然やれていると感じるし、自分が中に入って結果を出せる未来、イメージも持てている」と自信を示す。

主戦場とするサイドハーフは今季ここまで津久井匠海、姫野誠といった新戦力が躍動中。激しいポジション争いには「競争はＪ１だとなおさら厳しくなるもの。勝って試合に出る、前向きな気持ちだけ」と気合をこめた。田中が千葉をより勢いづける。