長野市の小学校に、台湾にある姉妹校の児童が訪れて交流をしました。



「大佳小のみなさんが到着です！」



拍手と歓声で迎えられたのは、台湾・台北市からやってきた大佳小学校の児童17人です。



長野市にある長野日大小学校と大佳小学校は5年前からオンラインで交流を始め2年前には姉妹校の協定を締結。長野日大小学校の修学旅行の際には6年生が毎年大佳小学校を訪れています。



セレモニーの後は、6年生が校舎を案内しました。グループに分かれ、校内を歩き回りながら図書室や食堂などを英語で紹介しました。





教室では、国語の授業について説明すると…「This is Japanese.」それに対して大佳小学校の児童はチョークを持って文字を書き始めます。「自分の名前じゃないかな？」「ニーハオ」「ニーハオ！なるほど、センキュー」お互いの児童たちはインターネットの翻訳機能やイラストなども交えて会話をし笑顔を見せていました。6年生「友達です」6年生「すごく楽しみだしあまり言語が通じない、文化が違う人と関わったことがないのでちょっと緊張するけど、でもやっぱり楽しみです」午後にはスキー場で雪遊びをして交流を深めました。