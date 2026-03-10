SNIDEL BEAUTYとKAKAO FRIENDSが夢のコラボ♡限定パレット＆リップ登場

クリーンビューティブランド「SNIDEL BEAUTY」から、人気キャラクター「KAKAO FRIENDS」とコラボした限定コレクションが登場。2026年4月10日(金)よりSNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア、＠cosme(アットコスメ)にて数量限定で発売されます。アピーチ、ライアン、チュンシクの可愛いキャラクターをパッケージにあしらった、ときめきいっぱいの限定アイテムがラインアップ♡自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりのスペシャルコスメです。

ときめきカラーの限定アイパレット



SNIDEL テイラード カラー アイズ



価格：4,950円（税込）

ライアンとアピーチのぷっくり可愛いモチーフがセットされた、今回のコレクションだけの特別なアイカラーパレット。

過去に人気を集めた限定パレットのカラーをセレクトし、キャラクターの魅力に合わせてコーディネートされています。

ハンドライティングで描かれたモチーフ入りパッケージも魅力で、持っているだけで気分が上がるデザインです。

カラー展開：限定2種

K01 Ryan’s Little Treasure



温もりのあるヘイジーカラーと多彩なグリッターを組み合わせたコーラルパレット。多幸感あふれる華やかなまなざしを演出します。

K02 Apeach in Love



儚くピュアなモーブカラーと澄んだ輝きのグリッターがセットされたピンキッシュパレット。透明感のあるフェミニンなアイメイクに仕上がります。

ヒロインメイクのカラコンで理想の瞳に♡人気マスカラがもらえるキャンペーン実施中

チャーム付き限定リップコスメ



SNIDEL ルージュ クチュール K01/K02



価格：4,400円（税込）

唇の温度でとろけるように広がるメルティな質感が魅力のルージュ。人気カラーにKAKAO FRIENDSのチャームを添えた限定仕様です。

小さなハートを抱いたライアンとアピーチが可愛くスイングし、リングに装着して楽しむこともできます。

セット内容：SNIDEL ルージュ クチュール K01/K02、SNIDEL オリジナルチャーム〈ライアン／アピーチ〉

カラー展開：限定2種

K01 Obsession Peach〈人気定番色〉



ふっくらとつやめくコーラルベージュ。愛らしくピュアな印象の唇に。

K02 Pink Tutu〈人気定番色〉



清楚で透明感のあるアイシーピンク。イノセントな雰囲気のリップメイクを演出します。

SNIDEL リップ グレイズ K01



価格：3,300円（税込）

高光沢オイルで唇を艶やかに彩るプランプリップグロス。透明感のあるテクスチャーと多色パールが唇のノイズを整え、みずみずしくジューシーな仕上がりに。

キャップにはハートを抱いたチュンシクのチャームがサツマイモと一緒に揺れるキュートなデザインです。

セット内容：SNIDEL リップ グレイズ K01、SNIDEL オリジナルチャーム チュンシク

カラー展開：限定1種

K01 Romantic Dew



甘くきらめくシュガーライラックカラー。みずみずしいツヤ感のある唇へ導きます。

思わず集めたくなる限定パッケージ



今回のコレクションは、外箱もKAKAO FRIENDSコラボだけの特別デザイン。

ライアン、アピーチ、チュンシクのイラストがあしらわれ、まるでフィギュアのように中のキャラクターが透けて見える仕様です。

可愛いキャラクターとハート、星、リボンのモチーフが描かれたパッケージは、コスメとしてだけでなくコレクションしたくなるほどの可愛さです♪

発売日：2026年4月10日(金)

SNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア、＠cosme(アットコスメ)にて数量限定発売。

※事前予約は承っておりません。予めご了承ください。

※オフィシャルオンラインストアでの発売は午前10時より開始。

今だけ出会える限定コスメ



SNIDEL BEAUTYとKAKAO FRIENDSが贈る、心ときめくスペシャルコレクション。

アピーチ、ライアン、チュンシクのチャームや限定デザインは、毎日のメイク時間を楽しくしてくれる特別な存在です♡

数量限定なので気になる方は早めのチェックがおすすめ。可愛さと実用性を兼ね備えたコスメで、メイクタイムをもっとハッピーに楽しんでみてください。