ゆってぃ、仮想通貨“Yuttycoin”に反応「なんだこのニュース。きょうれつぅぅぅ！」 所属事務所は注意喚起「全く関与をしておりません」
お笑い芸人のゆってぃ（48）が10日、自身のXを更新。自身の名前を連想させる仮想通貨が確認されたことを受け、「なんだこのニュース。きょうれつぅぅぅ！」と驚きをつづった。
【画像】人力舎、仮想通貨「Yuttycoin」への声明全文
同日、ゆってぃが所属するプロダクション人力舎は公式サイトを更新し、「所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い」と題した声明を発表。所属タレントの名前や本人を連想させるビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されたと明らかにした。
声明では、今回確認された仮想通貨「Yuttycoin」について、「弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」と説明。また「弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません」とした。
さらに、当該仮想通貨によって生じた被害や損失については責任を負えないとして、「何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます」と注意を呼びかけている。
