＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】エグい太さ…小兵力士の「極太脚」

体重80.8キロの17歳小兵力士が精悍な顔つきで館内に登場。小兵力士とは思えないような“意外”な極太脚にファンの熱視線が集まり「脚、太くね？」など驚きの声も上がった。

序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）が、序二段九十五枚目・隆葵（田子ノ浦）を寄り切りで下して2勝目を挙げた一番。康誠は身長166.0センチ・体重80.8キロ、対する隆葵は身長175.6センチ・体重153.2キロと、その体重差は約72キロ。大人と子供ほどもある体格差の対決となった。

立ち合い、康誠は低い姿勢から鋭く当たると、隆葵の巨体に弾かれることなく下から潜り込むようにしてまわしを掴む。そこから自慢の極太な脚で力強く踏ん張り、一気に前へ。体重150キロを超える巨漢を、筋肉が詰まった脚の推進力で寄り切り、土俵外へと追いやった。

かつて“天才相撲少年”として注目を集めたこともある佐賀県武雄市出身の康誠。昨年九州場所の74キロから6.8キロの増量に成功しており、その成果は特に下半身の充実に表れている。逞しい姿に、視聴者からは「脚、太くね？」「筋肉ヤバ」「身体大きくなってきた」「あと20キロ欲しい」といった声が殺到。さらに土俵上での所作に対しても「四股きれい」と称賛する声が寄せられていた。なお、敗れた隆葵は1敗目（1勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）