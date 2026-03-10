「数量限定なのが惜しい…！」【カルディ】売り切れる前に買うべき「旬のいちごスイーツ」3品を実食リポ
カルディの店員さん激推し！ 数量限定「いちごのお菓子」3選
ほかでは出会えない輸入食品やオリジナル商品がずらりと並ぶ「カルディ」。今回はカルディの店員さんに教えていただいた人気商品の中から、今が旬の「いちごのお菓子」 をフードライターの筆者が実食リポートします。
気になる味わいや魅力を詳しくお届けしますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
1. 「苺のコーテッドチョコ ホワイト」375円
最初に紹介するのは、「苺のコーテッドチョコ ホワイト 3p」375円（税込）。フリーズドライのいちごをホワイトチョコレートでくるんだ、カルディのオリジナル商品です。
ひと口食べると、まろやかでクリーミーな口どけのホワイトチョコレートに、サクッとした食感の甘酸っぱいいちごの風味が絶妙なバランス。上品な甘みで、一粒食べるごとにぜいたくな気持ちになります。
かわいらしいパッケージで、プチギフトとしてもよろこばれそう。仕事中の息抜きや自分へのプチご褒美にぴったりです。
2. 「レドンド ウエハースロール ストロベリー」518円
続いて紹介するのは、「レドンド ウエハースロール ストロベリー 300g」518円（税込）。パリッとした食感のロール状クレープの中に、ストロベリークリームを詰めたインドネシア産のウエハースロールです。
店員さんによると、カルディ商品の中でも「入荷していませんか？」と問い合わせが多く、入荷してもすぐに売り切れてしまうこともあるのに、メディアではほとんど紹介されたことがない“知る人ぞ知る名品”なのだそう。
缶を開けてみると、ピンクとホワイトのロール状のウエハースがたっぷり。薄いクレープ生地のサクサクとした軽い食感が心地よく、食べ進めるごとに甘いいちごの風味がふわっと広がります。数量限定なのが惜しくなるほど、おいしくてやみつきになる一品です。
3. 「いちごのチョコレート」429円
最後に紹介するのは、「いちごのチョコレート 40g」429円（税込）。国産いちごのパウダーとドライストロベリーを混ぜ込んだ、ホワイトチョコレートベースのいちご味のチョコレートです。
店員さんによると、「いちご感が強いチョコレートで、すごくおいしいです。頻繁に売れていますよ」とのこと。
ひと口食べると、滑らかな口どけのチョコレートの中に、ドライストロベリーがたっぷり入っているため、いちごの味わいがとても濃厚！ 板チョコタイプで、バリバリと食べられて食感も◎。いちご好きも大満足の“いちごが主役”の絶品チョコレートです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て数量限定品のため、店舗によっては売り切れてしまうこともあります。気になる商品があった方は、ぜひ早めにチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)