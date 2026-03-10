【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字は何？ 「電子楽器」がヒント
ひらがな穴埋めパズルに挑戦してみませんか？
今回は、文明の利器や音楽の世界で欠かせない言葉をピックアップしました。3つの単語すべてを正しく成立させる「ひらがな2文字」を、これまでの知識を総動員して導き出してみてください。
□□べーたー
□□くとーん
□□きぎたー
ヒント：高層ビルやデパートなどで、人や荷物を乗せて上下に移動する装置を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えれ」を当てはめると、次のようになります。
えれべーたー（エレベーター）
えれくとーん（エレクトーン）
えれきぎたー（エレキギター）
現代社会の移動に不可欠な「エレベーター（えれべーたー）」や、多彩な音色を操る「エレクトーン（えれくとーん）」、そして力強いサウンドを奏でる「エレキギター（えれきぎたー）」が完成しました。いずれも電気的な制御や仕組みに関連する言葉が含まれており、カタカナで表記されることが多い語彙でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、文明の利器や音楽の世界で欠かせない言葉をピックアップしました。3つの単語すべてを正しく成立させる「ひらがな2文字」を、これまでの知識を総動員して導き出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□べーたー
□□くとーん
□□きぎたー
ヒント：高層ビルやデパートなどで、人や荷物を乗せて上下に移動する装置を何といいますか？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：えれ正解は「えれ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「えれ」を当てはめると、次のようになります。
えれべーたー（エレベーター）
えれくとーん（エレクトーン）
えれきぎたー（エレキギター）
現代社会の移動に不可欠な「エレベーター（えれべーたー）」や、多彩な音色を操る「エレクトーン（えれくとーん）」、そして力強いサウンドを奏でる「エレキギター（えれきぎたー）」が完成しました。いずれも電気的な制御や仕組みに関連する言葉が含まれており、カタカナで表記されることが多い語彙でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)