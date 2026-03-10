【管理栄養士が回答】「疲れたときはココアを飲むといい」という話を聞きますが、本当でしょうか？ ココアに含まれる成分が疲労回復にどう役立つのか、その理由と効果的な取り入れ方について分かりやすく解説します。（※画像：Shutterstock.com）

Q. 「疲れたときはココアを飲むといい」って本当ですか？

Q. 「仕事で疲れたとき、甘いココアを飲むとホッとします。気分的なものだと思っていましたが、最近『疲れたときにはココアを飲むといい』と聞きました。実際に疲労回復効果があるのでしょうか？」

A. ココアは即効性のあるエネルギー補給として効果的です

結論から言うと、疲れているときにココアを飲むのは理にかなっています。ココアが疲労回復に役立つ主な理由は、含まれている「糖分」と、ココア特有の成分にあります。

まず、ココアに含まれる糖分は、脳や体にとっての即効性のあるエネルギー源となります。「あと一踏ん張りしたい」というとき、素早くエネルギーを補給することで、疲労感の軽減が期待できます。さらに、ココアに含まれるポリフェノールやテオブロミンといった成分には、心身をリラックスさせる効果があるため、張り詰めた気持ちを緩めるのにも最適です。

また、ココアを牛乳で作る場合は、さらに効果が高まります。牛乳に含まれる良質なタンパク質が加わることで、エネルギー補給だけでなく、疲労した体のメンテナンスにも役立ちます。

ただし、飲み方には注意も必要です。

・糖分が多いため、飲み過ぎはカロリー過多につながる
・リラックス効果がある一方で、わずかにカフェインも含まれる

これらを意識しつつ、休憩時間の「一杯」として上手に取り入れるのがおすすめです。

▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)