サンリオ“ハーモニーランド”で「ポムポムプリン30周年」をお祝い！ ダイナーやグッズなど展開へ
大分・日出町にある“サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド”は、4月16日（木）〜12月31日（木）の期間、ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催する。
【写真】王冠をかぶったポムポムプリンがかわいい！ ぬいぐるみなどグッズ一覧
■どこを見てもポムポムプリンづくし
今回開催される「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、“パーティー”をコンセプトに、限定メニューやグリーティング、オリジナルグッズなどを展開する、ポムポムプリンの30周年を祝うイベント。
注目の「POMPOMPURIN DINER」は、ポムポムプリンづくしのかわいらしいデコレーションで彩られた店内で、ポムポムプリンと一緒においしい食事を楽しむことができるほか、4月10日（金）からサンリオピューロランドで実施される「ポムポムすぎるよ展」の一部も登場する。
またメニューには、地元日出町の有名店「すずらん食品館」の商品を使用したスイーツがラインナップ。大人気メニュー「なめらかプリン」を本イベント用にアレンジした「ぼくのお気に入り★とろける至福プリン」や、大分産の米粉と新鮮なたまごを使用した「にこにこ★笑顔のしるし（プレーンドーナツ＆チョコドーナツセット）」が展開される。
さらに、4月16日（木）から4月19日（日）の“ポムポムプリンの日”には、ポムポムプリンと触れ合える「ハイタッチグリーティング」を実施。さらに、開園から約20分間、ハーモニービレッジで開催される「おでむかえグリーティング」にも、ポムポムプリンがあそびにくる。
そのほか、ハーモニーランドオリジナルグッズも登場。「キャラクターカチューシャ」や、「スタンダードぬいぐるみ」、「ゴンドラポーチ」など、ポムポムプリンの魅力が詰まったグッズがそろう。
