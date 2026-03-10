Kis-My-Ft2µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ç»²Àï¡ÖÀÄ½Õ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¡¡PVÂè2ÃÆ¡õOPED¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø³«
¡¡4·î5Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÂç»°¹â¡¦Àé´Ý¹ÀÆóÌò¤òµÜÅÄ½ÓºÈ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢PV¸ø³«Âè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏBaby Canta¤¬²Î¤¦¡ÖLet's Go Crazy¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏSUPER¡úDRAGON¤¬²Î¤¦¡ÖNUMBER¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë¡ª¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤ÎÇ®Æ®¡ª¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡ÙÂè2ÃÆPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡µÜÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÀé´Ý¹ÀÆó¤Ï¡¢»ÔÂç»°¹â3Ç¯À¸¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥Õ¥È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¹µ¤¨Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¯³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¡£µÜÅÄ¤Ï¡ÖÀé´Ý¹ÀÆóÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ëï£¡¹¤¿¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÀÄ½Õ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡PVÂè2ÃÆ¤Ï¡¢Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³Æ¹»Áª¼ê¤ÎÆ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ëÉ½¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°ð¾ë¼Â¶È¹âÅù³Ø¹»¡¢»ÔÂç»°¹â¡¢Ìô»Õ¹â¹»¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶¯¹ë¹»¤ËÄ©¤àÀÄÆ»¹â¹»¤ÏÂôÂ¼±É½ã¤¬¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¦½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸æ¹¬¤é3Ç¯À¸¤¬¤¤¤ë¸½¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄÆ»¹â¹»¤Î²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢PV¤Ç¤ÏBaby Canta¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖLet's Go Crazy¡×¤Î°ìÉô¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Baby Canta¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò»×¤¤ºî¤Ã¤¿±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â¸ÝÉñ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒºîÉÊ¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNUMBER¡×¤ò²Î¤¦SUPER¡úDRAGON¤Ï¡¢Á´´¬¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¡×¤ò²Î¤¦¤Ù¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¤¡ÖÀ©ºî¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¥×¥í¥»¥¹¤â´Þ¤á¡¢SUPER¡úDRAGON¤é¤·¤¯¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼«¿®ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤è¤»¤¿¡£
¡¡»ûÅèÍµÆó»á¸¶ºî¤Ë¤è¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Ï¡¢2006Ç¯¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤ÌîµåÌ¡²è¤Ç¡¢ÌîµåÌ¾Ìç¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÂôÂ¼±É½ã¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£15Ç¯¤è¤êÂè2Éô¤È¤Ê¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂôÂ¼±É½ã¤È¡¢ÀÄÆ»¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢22Ç¯10·î¤Ë´°·ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢16Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2013Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡ÙÂè1´ü¤¬2019Ç¯¡Á2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢Àé²ìÞæÂçÁª¼ê¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÌ¡²è¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Éµå³¦¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
