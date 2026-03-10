◆春季教育リーグ 巨人６―８ＤｅＮＡ（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の山田龍聖投手（２５）が１軍昇格に向けて好投を披露した。

先発で登板し、４回１安打無失点。与えた四球は１つと、６２球でテンポ良く投げ切った。「感覚的にはあまり良くなかった。その中でも真っすぐで差せたり、思ったよりもバッターの反応が良かったので、そこは自信にして次の登板までにもっと良くしていきたい」と振り返った。

春季キャンプでは課題克服のため、練習から試行錯誤を続けた。ブルペンでは久保巡回投手コーチ発案という、通常より約２メートル後方に捕手を座らせての投球練習。ベース盤の上で強い球を投げることを意識して取り組んだ。今季から新たにカーブ、フォークの２球種も投げ始め「今日はフォークで三振もとれたし、順調にステップアップできている」と手応えを口にした。

昨季は育成からスタートし、３月から５月下旬までウエスタン・リーグのくふうハヤテに派遣されていた。６月９日に支配下昇格し、即１軍昇格。同１０日の交流戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で１軍初登板を果たした。今後の課題を「まだまだ球速が物足りない。１５０キロを目指す中で、バッターをどれだけ打ちにくくさせるかが重要」と語った左腕。アピールを続け、１軍のマウンドを目指す。