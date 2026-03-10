今週14日土曜日はホワイトデー。何を贈ろうか迷っているという方も多いのではないでしょうか？人気の商品を山辺アナウンサーが取材してきました。

ホワイトデーのお返しにどのようなものを選ぶのか、街の人に聞いてみると…

（10代）「もらった人にネックレスとか指輪とかあげますね」

（10代）「チョコレート結構好きなので、チョコレートだったら嬉しい。パッケージ大事です」

（20代）「食べ物なのかとか、そうじゃないのかさえもわからない状況」

（山辺アナウンサー）「ホワイトデーのお返しを調査してきます」

まずは、定番のスイーツを探しに山形屋へ。

ホワイトデーのお返し選びか、男性客が多く見られました。

（山形屋食品統括部・新地さおりリーダー）「今だけの限定というものには、女性も含め皆さん惹かれる」

こちらの店で人気なのは、期間限定のイチゴのフィナンシェ。可愛らしいイチゴのパッケージもポイントです。

そして王道のお返し、チョコレートも人気。ハート型のパッケージの中には、ハートのチョコレート。贈る人へ気持ちをストレートに伝えることができます。

スイーツのほかに、手元に残るものも人気です。こちらは、鹿児島市の雑貨やインテリアを扱う店。最近人気な商品はこちらのキャンドルです。

6種類の香りがあり、寝る前に使うのがおすすめです。その理由は…

火を灯すと暖炉のようにパチパチと音がして、心を落ち着かせてくれます。

他にも、カラフルなコーヒードリッパーやカップ。甘いものにもう一点、タオルを添える人も多いということです。

（インハウス久永・山浦佑華店長）「ギフトとかキャンドルとか、なんでも思いがのっていると非常にうれしい。色々考えて選ばれたものだったらうれしいと思います」

相手を思って選んだものを心を込めて贈ってみてはいかがでしょうか。

・