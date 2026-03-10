女優・富田望生（26）が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。現在の恋愛事情を明かす場面があった。

この日は「東北出身者の東北魂全開SP」と題し、東北地方出身の有名人がスタジオに集結。

岩手県出身の元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子が第1子妊娠中だという話題の中で、にこやかにトークを聞いてた富田。それを見た司会の明石家さんまから「恋愛に憧れてるとかこの間も現場で言うてたけど。恋愛はしてるの？片思いの人がいたりとか」と水を向けられると、人差し指を立てて「しー！」というポーズで煙に巻こうとした。

しかし、恋バナ好きのさんまは追及の手を緩めず、「人は恋せなあきませんよね。お食事行ったりしてるの？」と矢継ぎ早に質問。富田はタジタジになりながらも「地元の人なんです」と思いを寄せる人がいると認め、さんまは「また今度会った時に聞かせてもらいましょ！」とウキウキの様子だった。

2019年に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「なつぞら」でヒロインを務めた広瀬すずの親友役を演じて好評を博するなど若手ながら実力派、憑依型女優として知られている。