

本日の日経平均株価は、トランプ発言を契機にリスクオンの買い戻しが優勢となり、前日比1519円高の5万4248円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、三井住友建設が完全子会社化目的にTOBを実施する三井住建道路 <1776> [東証Ｓ]、「ＳＮコネクタ」の拡大に期待膨らんだサンコール <5985> [東証Ｓ]など。そのほか、ブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業

<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業

<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業

<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業

<4365> 松本油脂 東Ｓ 化学



<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学

<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学

<5985> サンコール 東Ｓ 金属製品

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器

<7486> サンリン 東Ｓ 卸売業



<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業





