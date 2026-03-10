新型コロナ対策の助成金をだましとった罪に問われた茨城県の水戸京成百貨店の元社長の裁判で、水戸地裁は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

この裁判は、水戸京成百貨店の元社長・斎藤貢被告が2020年から翌年にかけて元総務部長らと共謀し、従業員の休業日数を水増ししたウソの申請書を国に提出し、新型コロナ対策の雇用調整助成金あわせておよそ6億7000万円をだましとった罪に問われているものです。元総務部長はすでに懲役3年の判決が確定しています。

これまでの裁判で、弁護側は「詐欺を指示した事実はなく、認識もしていなかった」として無罪を主張していました。

水戸地裁は10日の判決で、斎藤被告が元総務部長との会話やメッセージの中で、「勤怠データを改ざんし、特休の取得日数を水増し」することを認識しており、その指示をしたと認定しました。

また、元総務部長が不正をやめるよう働きかけていた中で、社長として不正を指示したと指摘し、「各犯行を主導的に行ったもので、責任は非常に重い」として、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は判決を不服として控訴する方針です。