パンサー尾形＆妻・あいさん、9回目の結婚記念日 ラブラブ“腕組み2ショット”に「旦那さま鼻の下がのびててかわいい」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが9日、自身のブログを更新。9回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、家族の微笑ましいエピソードを明かした。
【写真】腕組み2ショット公開！ラブラブな尾形と妻・あいさん
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛情を注ぐ尾形の姿や仲むつまじい親子の様子、寄り添って眠る姿、日常の会話や家事・育児の思いなどをユーモアを交えてつづる内容で、多くの読者から支持を集めている。
この日、「結婚記念日でした」と題してブログを更新したあいさんは「本日3月9日サンキューの日、9回目の結婚記念日です」と報告。尾形は仕事で不在だったというが、8歳の長女・さくちゃんが尾形に電話をかけ、「あのさ、結婚記念日なんだからママになんか言ってあげなよ！」と声を掛けたエピソードを紹介した。
続けて、「ケーキくらい用意してるんでしょうね？」「いや、パパ今日仕事でいないよ！」「はー？だとしてもちゃんとやりなよ感謝の言葉とかさ！！」「いや、あとでちゃんと言おうと思ってたよ！！！」「あとでとかじゃない！こういうのは早く言わなきゃなんだよ！！」といった親子のやり取りをつづり、結婚記念日を気に掛ける娘の様子を明かした。
あいさんは「え！すっごいじゃん しかもなんかパパから言わなきゃみたいな感じだけど2人の記念だから別にパパにお説教しなくても、、笑」とコメント。夫婦で寄り添って歩く後ろ姿の写真や過去の思い出ショットとともに、「と、まあ9回目の結婚記念日 いつも頼り甲斐があって愛情深くて家族大好きなパパでいてくれてありがとう」と尾形への感謝をつづった。
最後には「10年目も変わらずお互い体に気をつけて、喧嘩してもすぐ仲直りしながらわたしたちらしくわちゃわちゃとやっていきましょう！」とメッセージを送り、ブログを締めくくった。
この投稿に読者からは「結婚記念日おめでとうございます」「これからも、さくちゃんと3人で幸せでいてくださーい」「旦那さま鼻の下がのびててかわいい」「3月9日サンキューの日お互い健康で笑っていられるのって幸せな事だよね」「さくちゃんめっちゃママに優しい」などのコメントが寄せられている。
