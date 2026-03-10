◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チェコ(10日、東京ドーム)

チェコの先発を務めるオンジェイ・サトリア投手が日本代表「侍ジャパン」を5回途中無失点に抑え、大歓声に包まれながら降板となりました。

4回、1アウトから吉田正尚選手の三塁線へのボテボテのゴロが内野安打となると、続く岡本和真選手にはレフトフェンス直撃の2塁打でピンチが拡大。それでも小園海斗選手を112キロの緩いボールでピッチャーゴロに打ち取り、落ち着いて本塁を狙った吉田選手を挟殺プレーでタッチアウトします。なおも続くピンチでは、周東佑京選手をセカンドゴロに打ち取り、得点を与えず。サトリア投手はガッツポーズと雄たけびを上げてベンチへ戻りました。

0-0の5回は、1アウト2塁の場面で森下翔太選手と対戦。レフト線への鋭い打球を何度も打たれますが、最後はレフトファウルフライ。ここで降板となり、球場からは大歓声と大きな拍手が送られます。

前回大会で緩い変化球で大谷翔平選手から三振を奪ったことが話題に。今大会での代表引退を明かしており、この雰囲気を味わうようにマウンドから降りていきました。なお、その後のピンチは2番手の投手がきっちり抑えています。

サトリア投手は、この日最速が79.9マイルの“約128.5キロ”ながらも、魔球のようなチェンジアップで侍ジャパンを翻弄(ほんろう)。4回2/3を投げて、67球、6安打、3奪三振、無失点の内容でした。