¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢1°ÌÆÍÇË¤Ç·è¾¡T¤Ø¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ
¡¡¡Ú¥Ñ¡¼¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÇÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤Ï10Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ñ¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤ÎºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´û¤Ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤È¤·¡¢1°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£15Æü¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤ÐWÇÕ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë½à¡¹·è¾¡¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Ë¿¢ÌÚ¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë¤¬¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£¸åÈ¾¤âÉÍÌî¡Ê¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¤¬·è¤á¤ë¤Ê¤É3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±36°Ì¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÄÌ»»15Àï15¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò6¤Ë¿¤Ð¤·¡¢CÁÈ2°Ì¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£