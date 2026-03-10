THE RAMPAGE、韓国公演中止を発表「関係各所と慎重に協議を重ね」2025年に開催延期していた
【モデルプレス＝2026/03/10】THE RAMPAGEが、2025年に開催延期を発表していた韓国公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』を中止することがわかった。2026年3月10日、LDHの公式サイトにて発表された。
2025年11月22日に開催予定だった『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』について「昨年延期のご案内をさせていただいておりましたが、関係各所と慎重に協議を重ねた結果、誠に残念ながら当初の形での公演は中止することとなりました」と発表。「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「THE RAMPAGEとしては、韓国公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにパフォーマンスをお届けしたいという強い思いから、現在、新たな形で公演を実施できるよう全力で準備を進めております」と現状も説明。「韓国の皆さまにお会いできる日を、メンバー・スタッフ一同心から楽しみにしております。詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と伝えた。（modelpress編集部）
いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援、誠にありがとうございます。
2025年11月22日（土）に開催を予定しておりました『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』につきまして、昨年延期のご案内をさせていただいておりましたが、関係各所と慎重に協議を重ねた結果、誠に残念ながら当初の形での公演は中止することとなりました。
本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。
THE RAMPAGEとしては、韓国公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにパフォーマンスをお届けしたいという強い思いから、現在、新たな形で公演を実施できるよう全力で準備を進めております。
韓国の皆さまにお会いできる日を、メンバー・スタッフ一同心から楽しみにしております。
詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後ともTHE RAMPAGEへの変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。
2026年3月10日
株式会社 LDH JAPAN
