THE RAMPAGE（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/10】THE RAMPAGEが、2025年に開催延期を発表していた韓国公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』を中止することがわかった。2026年3月10日、LDHの公式サイトにて発表された。

【写真】28歳LDHイケメン「バッキバキ」衝撃の“美腹筋”

◆THE RAMPAGE、韓国公演中止


2025年11月22日に開催予定だった『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』について「昨年延期のご案内をさせていただいておりましたが、関係各所と慎重に協議を重ねた結果、誠に残念ながら当初の形での公演は中止することとなりました」と発表。「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「THE RAMPAGEとしては、韓国公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにパフォーマンスをお届けしたいという強い思いから、現在、新たな形で公演を実施できるよう全力で準備を進めております」と現状も説明。「韓国の皆さまにお会いできる日を、メンバー・スタッフ一同心から楽しみにしております。詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と伝えた。（modelpress編集部）

◆発表全文


いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援、誠にありがとうございます。

2025年11月22日（土）に開催を予定しておりました『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』につきまして、昨年延期のご案内をさせていただいておりましたが、関係各所と慎重に協議を重ねた結果、誠に残念ながら当初の形での公演は中止することとなりました。

本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。

THE RAMPAGEとしては、韓国公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにパフォーマンスをお届けしたいという強い思いから、現在、新たな形で公演を実施できるよう全力で準備を進めております。

韓国の皆さまにお会いできる日を、メンバー・スタッフ一同心から楽しみにしております。

詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後ともTHE RAMPAGEへの変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

2026年3月10日
株式会社 LDH JAPAN

【Not Sponsored 記事】