【ユニクロのブルー】で爽やか見え！ 1枚でも羽織りでも使える♡「春トップス」

そろそろ春らしいエッセンスをコーデに盛り込みたい時期。爽やか見えを狙うなら、今季のトレンドカラーのひとつである「アイスブルー」が正解かも。そこで今回は【ユニクロ】から登場している「春トップス」に注目。1枚でも羽織りでも使えるトップスから、淡いブルーのアイテムをピックアップしました。今シーズンは爽やかなブルーのトップスで、ワンランク上のコーデに仕上げてみて。

春コーデでヘビロテしたいUVカットカーデ

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

ベーシックなクルーネックのカーディガンは、春の毎日コーデでスタメン入りする予感。爽やかなライトブルーが、清潔感のある着こなしに導いてくれそうです。UVカット機能が付いているため、おしゃれ見えしながら紫外線対策もできる優れもの。ジーンズと合わせたシンプルなカジュアルコーデのほか、ワンピースの羽織りとしてプラスワンするのもおすすめ。

清涼感のあるリネン100%のシャツ

【ユニクロ】「プレミアムリネンシャツ / ストライプ」\3,990（税込）

サラッとしたリネンのシャツは、暖かくなるこれからの季節にぴったり。爽やかなブルーのストライプ柄もシーズンムードを盛り上げます。「ヨーロッパの上質なリネン100%」（公式サイトより）には光沢があり、高見えも期待できます。リラックス感のあるシルエットながら、きちんと襟付きできれいめに着られるのも魅力。羽織りやトップスとして着るだけでなく、肩掛けにしてコーデのアクセントにするのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M