元AKB48、SKE48で3人目を妊娠したことを発表したタレント・石田安奈（28）が10日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自宅で尻もちをつき、尾てい骨を打ち付け、病院で約1カ月の安静を告げられたことを明かした。



【写真】大きなお腹で子供たち２人と妊娠ダンス！

「病院にも行き今はまだソファーから動けません」と長女と一緒に寝転がる姿をアップ。医師からは「1ヶ月は続くと思って。と言われました」と明かした。今後のスケジュールも「全てリスケになりそうです」と石田。運転も「到底出来なさそう」な痛みで、産まれるまで動くなという事でしょうかね」とつづった。



石田は12歳でSKE入りし、21歳だった2017年に卒業。2021年に22歳上の会社経営者と結婚。現在4歳長女と1歳の長男がいる。シャネルやエルメスのバッグをコレクションしており、長女が2歳のころにはすでに高級バッグを持たせ「彼女はバーキンを持ちながら盛大に転げました」「彼女は無事でバーキン傷ついた まぁいっか」などとつづっていた。現在妊娠6カ月で安定期に入ったことで公表。大きくなったお腹を披露し、つわりがひどかったことを明かしている。



