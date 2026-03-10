名古屋FWマルクス・ヴィニシウス

名古屋グランパスの助っ人外国人FWが相手DFを引きずりながらドリブルで突き進む“異次元の推進力”を見せた。

名古屋は3月7日に明治安田J1百年構想リーグ第5節でアビスパ福岡と対戦し、5-1で快勝した。怒涛のゴールラッシュが展開されたゲームのなかで、先発したFWマルクス・ヴィニシウスは重戦車のような力強いドリブルでスタジアムを沸かせた。

後半14分、自陣のセンターサークル付近でボールを持ったヴィニシウスがドリブルを開始すると、すぐにチェックにきた福岡DF辻岡佑真に後ろからユニフォームを引っ張られる格好となった。

しかし、ヴィニシウスは引っ張られても倒れず、辻岡を引きずるようにしてさらに前進。相手陣内に入ったところで右サイドのDF原輝綺へパスをつないで攻撃を継続させた。プレーが途切れたタイミングで辻岡にはイエローカードが提示され、さらに辻岡は終盤に2度目の警告で退場となった。直接得点には繋がらなかったものの、試合には大きく影響を与えるプレーとなった。

名古屋の公式YouTubeは「絶対に倒れない異次元の推進力」「体幹バケモノドリブル」としてヴィニシウスのプレー動画を公開した。今季FC今治から加入したブラジル人FWのプレーに対して「重戦車」「このシーンは燃えたわ」「ファール貰いに行かないのかっこよすぎる」「いつも献身的」「日向小次郎かよ」「体幹強い、ボール持てる、献身的」と称賛の声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）