長野市では太平洋戦争末期に旧海軍が掘ったとされる地下壕について学ぼうと地元の小学生が見学に訪れました。



子どもたちが足を踏み入れたのは81年前に掘られたとされる長野市安茂里の「大本営海軍部壕」。10日は松ヶ丘小学校の5年生31人が訪れ地元有志の団体が説明を行いました。



この地下壕は1945年の終戦間際、本土決戦に備え旧海軍が司令部を置くために掘ったとされています。壕はワイ字型で全長100メートルほどあるということですが崩落もあり今は入口から20メートルほどの部分に入ることができます。





地元有志「削岩機というもので掘っていって手のみで堀った」見学した小学５年生「海軍が手掘りをしていてすごいと思った」「戦争はどうして起こったのかなど知りたいです」「小さな子たちにもここに来てもらい見学してもらって伝えていきたい」昭和の安茂里を語り継ぐ会 徳永昭行さん「（戦争）遺跡が地元、自分たちの足元にあったのだということを知ってほしい、気づいてほしい」10日は旧海軍が地元に滞在した際に使っていた生活用品も公開され児童たちは学びを深めていました。