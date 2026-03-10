＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】序二段18歳の“モデル体型”力士

まだ髷を結えない“ざんばら髪”の若手力士が土俵に登場。その端正な顔立ちと力士とは思えぬスリムで引き締まった体躯にファンが釘付けとなり「すごいイケメン力士きた」「モデルさんみたい」など驚きの声が上がり、倍近い体重の巨漢を圧倒する相撲内容に館内が沸いた。

序二段七十二枚目・関（境川）が、序二段七十枚目・福東（玉ノ井）を寄り切りで下して2勝目を挙げた一番。関は身長173.0センチ・体重82.7キロ、対する福東は身長174.4センチ・体重149.5キロ。その体重差は実に66.8キロという体格差の対決となった。

立ち合い、関は低い姿勢から鋭く踏み込むと、勢いよく突き放して福東の巨体を揺らす。相手の懐に潜り込むようにしておっつけると、スピードを活かして休まず前へ。150キロ近い相手に押し込まれることなく寄り切り、体重差をものともしない完勝を収めた。

福岡県出身、18歳の関は令和七年十一月場所に初土俵を踏んだばかりの新鋭。力士らしからぬスラリとしたスタイルに、ファンからは「いい体してる」「ほそい」「細いのに強い」「強くなりそう」といった称賛と期待のコメントが殺到した。なお、敗れた福東は1敗目（1勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）