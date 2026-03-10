写真共有アプリ「インスタグラム」を運営する米メタ（旧フェイスブック）の日本法人は１０日、１３〜１７歳の子供が自殺や自傷行為に関する検索を繰り返した場合に、保護者へ通知する機能を年内に日本国内で導入する方針を明らかにした。

薬物や危険行為に関する投稿の閲覧を制限する保護機能も近日中に導入する。

インスタの規約上で利用が可能となる１３歳から１７歳向けに、一部機能を制限した「ティーンアカウント」で、子供が自殺に関連する検索を繰り返した場合、保護者にアプリやメールで連絡する。利用には子供と保護者のアカウントの連携が必要だ。米国や英国などで導入済みの機能だが、日本では未対応だった。

また、薬物関連や、脅迫などの過激な言葉遣い、発砲など危険行為を含む投稿について、１３〜１７歳の閲覧を制限する機能も近く導入する。既に性的な画像や飲酒、たばこなどに関する投稿は表示を制限している。

ＳＮＳは友人らと気軽に交流できる利点がある一方、いじめや自殺などを引き起こす懸念があるとして、世界各地で問題になっている。米国では運営企業の責任を問う訴訟も行われている。豪州では昨年１２月、１６歳未満の利用を禁止する法律が施行された。