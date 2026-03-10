お笑いコンビ囲碁将棋とダイタクが10日、東京・代官山の蔦屋書店で著書「囲碁将棋・ダイタクのマジでこんなん読むやついねぇって〜言うな〜」（Quick Japan）の発売記念イベントに出席した。BS吉本で放送中の同名番組の公式本。

囲碁将棋の文田大介（45）は「タイトル通り、テレビ放送するような内容じゃないのに、本になってめちゃくちゃうれしいです」と喜んだ。

オンラインカジノ問題で昨年4月から6月まで謹慎したダイタクの吉本大（41）は、かしこまって「このたびは、本当に申し訳ありませんでした」。囲碁将棋の根建太一（44）から「オンラインの謝罪会見じゃねぇよ」とツッコまれると、「ちゃんとした謝罪会見を開いてなかったので」と笑いを誘った。

根建は「こんな番組の本を出しもらえる。コツコツ4人でやってきて、（謹慎で）ダイタクがいない時期もあったけど、3年くらいやってきた。ありがとうございます。代官山の蔦屋書店は、日本の書店の最高峰ですからね」と話した。

ダイタクの吉本拓（41）は「BS吉本で唯一の劇場（大宮ラクーンよしもと劇場）持ちの番組です。Quick Japanさんの税金対策で本を出してもらえるんじゃないかと思います」。大が「この本を企画した人が出世したと聞きます」とボケると、根建が「首の皮一枚つながったんだよ」とツッコんだ。