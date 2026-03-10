犬が誤食すると死ぬかもしれないもの5選

1.ネギ類（玉ねぎ・長ねぎなど）

玉ねぎや長ねぎ、ニラなどのネギ類には、犬の赤血球を破壊する成分が含まれています。これを食べてしまうと、重い貧血を引き起こしたり、尿の色が赤茶色になったりします。

加熱しても毒性は消えないため、ハンバーグやカレー、スープなど、エキスが溶け出した料理も非常に危険です。少量でも中毒症状が出る場合があるため、絶対に与えないでください。

2.チョコレート・ココア

チョコレートやココアの原料であるカカオには、テオブロミンという成分が含まれています。犬はこの成分を分解するのがとても遅いため、心臓や神経に大きな負担がかかります。

食べると、ひどく興奮したり、震えや下痢、最悪の場合は心臓が止まってしまうことも。カカオ成分が多いビターチョコほど危険度が高いので、お菓子類の置き場所には注意しましょう。

3.ぶどう・干しぶどう

ぶどうやレーズン（干しぶどう）を食べると、急激に腎臓の機能が低下する「急性腎不全」を起こす恐れがあります。

原因となる成分はまだ完全には解明されていませんが、たった数粒食べただけで亡くなってしまった例も報告されています。嘔吐や元気がなくなるなどの症状が出たら、すぐに病院へ行く必要があります。生の果実だけでなく、パンに入っているレーズンも厳禁です。

4.キシリトール（ガムなど）

人間用のガムやタブレットに含まれるキシリトールは、犬にとっては猛毒です。犬が食べると、体内のインスリンが過剰に放出され、血糖値が急激に下がってしまいます。

これにより、ふらつきやけいれん、意識障害が起こり、命を落とす危険があります。バッグの中に入れたガムを犬が勝手に出して食べてしまう事故が多いので、持ち物の管理には細心の注意を払いましょう。

5.カフェイン（コーヒー・お茶）

コーヒー、紅茶、緑茶などに含まれるカフェインも、犬の神経を強く刺激します。大量に摂取すると、脈拍が速くなり、呼吸が荒くなったり、激しいけいれんを起こしたりすることがあります。

飲み物だけでなく、茶葉やコーヒー豆のカスを誤って食べてしまうケースも危険です。犬には水や犬専用の飲み物以外は与えないのが、健康を守るための鉄則です。

「うっかり」を防ぐための対策とは

犬の誤食事故の多くは、飼い主のちょっとした油断から家の中で起こります。まず「置き場所の徹底」として、食べ物をテーブルの上に放置せず、犬の背が届かない高い場所や、扉の閉まる戸棚に必ず片付けましょう。

次に「ゴミ箱の管理」です。犬は鼻が良いため、ゴミ箱の中の食べ残しの匂いに引き寄せられます。簡単に倒れない重いものや、鼻で開けられない蓋付きのタイプに変えるのが効果的です。最後に「家族のルール作り」をしましょう。

「自分はあげていないけれど、子供や祖父母がこっそりあげていた」ということがないよう、家族全員で危険な食べ物を共有し、人間の食べ物を与えないルールを徹底することが、愛犬を事故から守る方法です。

もし食べてしまったら？緊急時の行動

万が一、犬が危険なものを食べてしまったときは、焦らずにすぐ動物病院へ連絡してください。自宅で無理に吐かせようとすると、喉を傷つけたり、吐いたものが詰まって窒息したりする危険があるため、自己判断での処置は絶対に避けましょう。

病院に連絡する際は、「何を」「いつ」「どのくらいの量」食べたのかを冷静に伝えます。食べたもののパッケージや、もし吐いてしまった後であればその実物を持参すると、獣医が毒性を判断しやすくなり、より早く適切な治療を受けることができます。

夜間や休日でも診てもらえる救急病院の連絡先を、普段からメモして目立つ場所に貼っておくことも大切です。

まとめ

犬は自分で食べ物の安全を判断することができません。愛犬にとって家の中が安全な場所であるかどうかは、すべて飼い主の配慮にかかっています。

まずは危険なものを正しく知り、部屋を片付ける習慣をつけましょう。日頃の小さな注意の積み重ねが、大切な家族である愛犬との長く幸せな暮らしを守ることにつながりますよ。

(獣医師監修：寺脇寛子)