その腕に煌めきを宿してくれるオリエントスター5本【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

ブランド誕生75周年を迎えるオリエントスターが今年送り出す最新モデルはまだまだ豊富だ。各モデルの美しいデザインと無二の世界観は、どれも長年培った技術に裏打ちされたものばかり。機械式腕時計の魅力を存分に感じられる「輝く星々」をご紹介しよう!

1. 広大な宇宙を旅した隕石の神秘性を表現

オリエントスター

「コンテンポラリーコレクション M34 F8 Date 75th Anniversary」（41万2500円）

オリエントスターで初となるメテオライト（隕石）を文字板へ採用したモデル。グレーがかった色と金属の質感が入り混じった文字盤は、シャープで精悍な印象のケース、ブレスレットとも好相性。スケルトン仕様のケースバックからは高精度な自動巻きムーブメントも見える。

【SPEC】ケース径40.0mm、自動巻き（キャリバーF8N64 自動巻き、手巻き付）、パワーリザーブ60時間以上、SSケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス、世界限定255本（国内20本公式オンラインストア限定・海外235本）

▲独特の幾何学模様を保つために、銀色蒸着処理を施した。一つひとつ表情が異なるので、世界にひとつだけの模様が楽しめる

▲文字盤には鉄隕石を使用。この鉄隕石特有の美しいウィドマンシュテッテン構造が、同じ模様がない無二の個性を生み出す

2. シーンを問わずマッチする人気シリーズが一新！

オリエントスター

「コンテンポラリーコレクション Contemporary Date 極光 RK-AU0114E」（8万2500円）

シンプルになったパワーリザーブ表示やカラーが刷新され、よりシーンの垣根を超えて使いやすくなった。また、75周年を記念した数量限定カラー「極光」はオーロラをイメージしたグラデーションカラーが美しい。

【SPEC】ケース径38.5mm、自動巻き（キャリバー9RB2）、パワーリザーブ約72時間、ブライトチタンケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス、世界1200本限定モデル（国内300本・海外900本）

▲文字盤には型打ちの砂地模様を施したほか、パワーリザーブ表示をシンプルにリデザイン。（写真はレギュラーモデル）

3. “伝説的ダイバーズ”がアニバーサリーモデルとして復刻！

オリエントスター

「スポーツコレクション M42 Diver 1964 1st Edition 75th Anniversary」（15万700円）

「広がる夜空に輝く星々の輝きを受け変化する水面」をモチーフにデザインされたリミテッドモデル。ブランドが誇る最初のダイバーズ「オリンピアカレンダーダイバー」をもとに現代版として再解釈。200mスキューバ潜水用防水も備える本格性能も魅力的だ。

【SPEC】ケース径41.0mm、自動巻き（F6N47 自動巻き、手巻き付）、パワーリザーブ50時間以上、SSケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス、限定700本（国内400本・海外300本）

▲無垢のシルバーベゼルとエッジの効いたラグ形状は1964年に登場したオリジナルモデルを踏襲したもの。時計好きも納得のデザインだ

▲メタルバンドはドレッシーな印象を与える5列駒を採用。ピッチが細かく腕馴染みも良い。中留はプッシュWロック三つ折式

4. 抜け面積がアップ！ さらに“らしさ”を強調した新作スケルトン

オリエントスター

「コンテンポラリーコレクション Modern Skeleton RK-AV0139Y」（10万1200円／放射目仕上げ：10万3400円）

パワーリザーブ表示周辺やインデックスに沿ってのレール状のオープンワークなど、従来モデルにはなかった箇所にもスケルトンデザインを導入。6時位置のスモールセコンドを大きくするなど、視認性も向上した。

【SPEC】ケース径41.0mm、自動巻き（F6F44 自動巻き、手巻き付き）、パワーリザーブ50時間以上、SSケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス

▲文字盤には放射目仕上げのものと砂地型打ち仕上げのものがラインナップ。どちらもシリーズの持ち味である文字盤のスタイリッシュさが光る

5. シンプル＆コンパクトを追求した75周年記念モデル

オリエントスター

「スモールセコンド RK-BS0003N」（14万3000円／レギュラーモデル：13万2000円）

プレアデス星団をモチーフにしたクラシックコレクションM45のなかでも最もシンプルな文字板とコンパクトなケースを採用したシリーズ。文字盤には繊細な粒状のテクスチャーを施し、光沢を抑えた仕上げが大人な印象だ。

【SPEC】ケース径39.0mm、自動巻き（キャリバーF7H44、手巻き付き）、パワーリザーブ50時間以上、SSケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス、500本（国内200本・海外300本）、レギュラーモデルは2026年4月23日発売

▲75周年を記念した数量限定モデルのRK-BS0003Nには、ケース裏にアニバーサリーマークおよびシリアルナンバーが刻印されている

