WEST.¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¡È²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¡¢¾Ð¤¦¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿Ê²½¤ÈÄ©Àï¤Î°ìºî¤Ë
3·î10Æü¡¢Á°ºî¤«¤é¤Ï¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë12th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿WEST.¡£º£ºî¤Ï¡¢²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¡¢¾Ð¤¦¡¢¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿Èà¤é¤Î¿Ê²½¤ÈÄ©Àï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
12th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ï¡¢½Å²¬Âçµ£¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡Ù¡£3·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿½Å²¬¤¬¡¢¡ÖÃç´Ö¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¡Ö1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤ÊWEST.¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¥¥é¥¥éµ±¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²ó¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÆ±¶Ê¤¬¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤Î³Ú¶Ê¡ØPROUD¡Ù¤Ï¡¢´ØÀ¾¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¹¥ê¡¼¥È¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤³¤ÎÈ´Å§¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡ÖWEST.¼«ÂÎ¤¬ÀÄ½Õ¤Î¸¢²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀÄ½Õ´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾®ÂíË¾¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ´¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¡¢ÀµÇ°¾ì¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£SNS¤Ç¤â¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµã¤¤¤¿¡×¡ÖÝî¤ß¤ë¡×¡ÖÎÏ¶¯¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¡×¡Ö´èÄ¥¤ëÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ë¤¤¤¤¶Ê¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢WEST.¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1¶Ê¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½é²óÈ×B¼ýÏ¿¤Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¯¿Í¿ô¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤âº£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëSNS´ë²è¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ´Ö¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬²Î¤¦¡ØJAPALOUD¡Ù¡¢½Å²¬¤È茺ÅÄ¿òÍµ¤¬²Î¤¦¡Ø¥¹¥Ô¥ó¡Ù¡¢¶Í»³¾È»Ë¤ÈÆ£°æÎ®À±¤È¾®Âí¤¬²Î¤¦¡Ø¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡Ù¤Î3¶Ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÎÀ¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ä¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤±¤ëÅÀ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ»×¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÈà¤é¤Î¸ÄÀ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
º£¸å¤ÎWEST.¤Ï¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÁ´9ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡ÖWEST. LIVE TOUR 2026 Í£°ìÌµÆó¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î21Æü¤È22Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´28¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëWEST.¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Ê²»³Ú¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£