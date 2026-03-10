″台風のたまご″ はあすには台風に発達か...このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年3月10日19時5分発表 気象庁
10日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯11度50分 (11.8度)
東経137度40分 (137.7度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
11日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度10分 (12.2度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
12日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度25分 (12.4度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
13日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経143度00分 (143.0度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 310 km (165 NM)
