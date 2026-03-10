TUY

2026年3月10日19時5分発表　気象庁

10日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯11度50分 (11.8度)
東経137度40分 (137.7度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

11日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度10分 (12.2度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ    東北東 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

12日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度25分 (12.4度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ    東北東 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

13日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯15度55分 (15.9度)
東経143度00分 (143.0度)
進行方向、速さ    北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    310 km (165 NM)
 

