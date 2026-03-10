「優勝して、みんなの笑顔が見たい」大会初ゴールの浜野まいかが思い。なでしこJが４発快勝でグループ首位通過【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、ベトナムと対戦した。
立ち上がりから日本は相手の最終ラインの背後を積極的に狙い、テンポよくボールを動かしてチャンスを創出。サイドを起点に何度もゴールへ迫り、主導権を握った。すると21分に植木理子がヘディングで先制点を奪う。勢いに乗ると、51分に浜野まいか、64分に藤野あおば、67分に清家貴子が得点を重ね、４−０で快勝を収めた。
この結果、グループステージ３連勝でC組首位通過を果たした。
今大会初ゴールを記録した浜野は、試合後のフラッシュインタビューで「まずしっかり勝って終われて良かったなという思いです」と安堵の表情を見せた。
自身の得点については、「単純にとてもうれしかったという気持ちが大きいです」と率直な心境。谷川萌々子らを経由したチームでの崩しからの得点だったが、「本当にチームメイトに感謝でしかないというか、あそこで回ってきたのもみんながつないで来てくれたゴールなので、本当にみんなに感謝したい」と振り返った。
後半、より攻撃に人数をかけたことに関しては、「もう１点しっかり取って、その勢いでもう１点、もう１点というので、中に枚数をかけて戦った感じです」と説明。今大会にかける思いを問われると、「しっかりみんなで優勝して、みんなの笑顔が見たいです」と笑顔で語り、次のワールドカップへ繋げたいと意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長谷川唯の“魔法パス”→植木理子ヘッド弾！
立ち上がりから日本は相手の最終ラインの背後を積極的に狙い、テンポよくボールを動かしてチャンスを創出。サイドを起点に何度もゴールへ迫り、主導権を握った。すると21分に植木理子がヘディングで先制点を奪う。勢いに乗ると、51分に浜野まいか、64分に藤野あおば、67分に清家貴子が得点を重ね、４−０で快勝を収めた。
この結果、グループステージ３連勝でC組首位通過を果たした。
今大会初ゴールを記録した浜野は、試合後のフラッシュインタビューで「まずしっかり勝って終われて良かったなという思いです」と安堵の表情を見せた。
後半、より攻撃に人数をかけたことに関しては、「もう１点しっかり取って、その勢いでもう１点、もう１点というので、中に枚数をかけて戦った感じです」と説明。今大会にかける思いを問われると、「しっかりみんなで優勝して、みんなの笑顔が見たいです」と笑顔で語り、次のワールドカップへ繋げたいと意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長谷川唯の“魔法パス”→植木理子ヘッド弾！