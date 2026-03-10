「自宅ですか？」EXILE・USA、トレーニング姿を公開！ 「ハードなトレーニングが必須なのですね」
EXILE・元パフォーマーのUSAさんは3月9日、自身のInstagramを更新。トレーニング姿を公開しました。
【写真】USAのトレーニングショット
コメントでは「自宅ですか？ 朝から有酸素運動いいですね」「1つのLIVEを作り上げる事はかなりハードなトレーニングが必須なのですね」などの声が寄せられたほか、「ドーム楽しみです」「EXILELiVE楽しみにしてます」など、ライブへの期待の声も集まりました。
(文:五六七 八千代)
「ドーム楽しみです」USAさんは「朝の有酸素運動」とつづり、1枚のモノクロ写真を公開。大きなステッパーで運動している姿が写っています。USAさんは4月21〜22日に開催されるEXILEの東京ドーム公演「EXILE LIVE 2026 “THE REASON”〜PERFECT YEAR Special〜」への出演が発表されており、ライブに向けたトレーニングの可能性もありそうです。
「YES! YOU CAN」たびたびトレーニングの様子を公開しているUSAさん。1日には「股関節のスムーズな動きと強化」とつづり、1本の動画を公開しました。レッグプレスで足を鍛えるトレーニングを行う姿が映っており、日々の努力が伝わってきます。この投稿には、同じくEXILEの元パフォーマー・MAKIDAIさんから「YES! YOU CAN」とコメントが寄せられました。
